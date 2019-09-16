وصلة غزل من الجماهير لـ ياسمين صبرى بعد نشرها صورة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".
وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: " سموكى مجموعة الياسمين ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها على الصفحة وعلق بعضهم، قائلا : " يا جمالك ، قمر ، عسل وربنا " .
يذكر أن ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: " سموكى مجموعة الياسمين ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها على الصفحة وعلق بعضهم، قائلا : " يا جمالك ، قمر ، عسل وربنا " .
يذكر أن ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.