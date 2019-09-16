وصلة غزل من الجماهير لـ ياسمين صبرى بعد نشرها صورة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".



وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: " سموكى مجموعة الياسمين ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها على الصفحة وعلق بعضهم، قائلا : " يا جمالك ، قمر ، عسل وربنا " .



يذكر أن ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

