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فن

وصلة غزل من الجماهير لـ ياسمين صبرى بعد نشرها صورة جديدة .. شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:32 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".

وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: " سموكى مجموعة الياسمين ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها على الصفحة وعلق بعضهم، قائلا : " يا جمالك ، قمر ، عسل وربنا " .

يذكر أن ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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