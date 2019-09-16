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أخبار العالم

إيران تكشف موقفها من لقاء روحاني وترامب

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

واستعرض موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي آخر المستجدات على صعيد السياسة الخارجية، وقال: ان الرئيس روحاني يشارك في الاجتماع الخامس لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في تركيا، ونأمل بأن تساهم نتائج هذه القمة الثلاثية في عودة الاستقرار إلى سوريا.

ووصف اتهامات المسؤولين الأمريكيين لإيران بشأن استهداف ارامكو، بأنها مجرد أكاذيب وقال موسوي: تشن على اليمن حرب منذ 5 سنوات، ومن الطبيعي أن تعلن إيران صراحة دعمها للشعب اليمني وحقوقه، وأن نسب هذه الهجمات إلى إيران يأتي في سياق الحد الأقصى من الأكاذيب كذبة قصوى، هذه المزاعم لا أساس لها.

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