بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخزان بمركز أبوتشت.





تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخزان، نتج عنها مصرع كل من محمد ناصر أحمد 16 عامًا وجثة لسيدة وأخرى لشاب لم يستدل على اسميهما، فيما أصيب كل من "محمود ثروت محمد 20 عامًا، وأبوبكر العريان أبوالوفا 26عامًا، ومحمد خيري محمد31 عامًا، ومنصور أحمد رشوان 30 عامًا، وداليا ناصر حسن 25 عامًا، وأشرف محمد أحمد 31 عامًا، بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، جميعهم مقيم أبوتشت".





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات وتم نقل الجثامين للمشرحة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى العلاج.



