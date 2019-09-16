لحظة انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي شمال سوريا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو للحظة تفجير سيارة مفخخة ببلدة الراعي بشمال سوريا تسببت فى مقتل 10 مدنيين مساء أمس.



وذكرت مصادر أن الهجوم أسفر عن "قتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بالقرب من مشفى الراعي الكبير على الطريق العام شمال شرق حلب".



يأتي ذلك بعد أيام من تعرض مدينة إعزاز شمال حلب، لانفجار دراجة نارية مفخخة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.



وذكر فريق الدفاع المدني في حلب أن الانفجار وقع في سوق بمدينة إعزاز، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة العشرات، مشيرا إلى أن عناصر الدفاع المدني توجهوا إلى المكان لنقل الجرحى إلى النقاط الطبية القريبة.

