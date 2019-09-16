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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
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الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 44 : 07 م
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أمير سعودي بدل تركي آل الشيخ.. الاتحاد العربي لكرة القدم يختار رئيسه
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:03 م
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الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
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