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اقتصاد

وفد كوري من 20 شركة يزور مصر.. أكتوبر المقبل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:18 م
مصر وكوريا
مصر وكوريا
ولاء عبد الكريم
يزور وفد كوري من ممثلي 20 شركة كورية، مصر خلال اكتوبر المقبل، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين، واجراء مقابلات مع الوزراء المعنيين بالمجموعة الاقتصادية.

وقال المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، إن الوفد بصدد عقد لقاءات مع جمعية رجال الاعمال المصريين لبحث ضخ استثمارات بقطاع الصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار وكيفية التعاون مع الجانب الكوري بذلك القطاع الحيوي الهام.

ومن المقرر أن يضم الوفد الزائر شركات تعمل فى كافة المجالات منها الاجهزة المنزلية والتكييفات، الزراعة والمنسوجات والصباغة والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية، معالجة المخلفات والالات الصناعية، السيارات والصلب، الكيماويات والمترو والنقل، اللوجيستيات، والتشييد والاستشارات الهندسية، البحث العلمي وقطاع الخدمات.

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