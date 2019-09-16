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رياضة

تدريبات استشفائية في الأهلي للمشاركين في مباراة كانو سبورت

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:10 م
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
عبدالحكيم ابو عليم
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بدون راحة، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

اشتمل المران على جانب بدني خفيف، ثم خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت تدريبات استشفائية خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كانو سبورت الاخيرة بهدف تجهيزهم لمواجهة السوبر.

كما خاض رامي ربيعة وسعد سمير وحسين السيد، تدريبات تأهيليه، فيما أدى رمضان صبحي ومحمد محمود، تدريبات إضافية تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام.

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