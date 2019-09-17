الحكومة تدعم الصادرات المصرية ببرنامج لسد عجز الميزان التجاري.. وصناعة البرلمان تطالب بالاهتمام بصندوق دعم الصادرات وتقليل الرسوم على المنتجات المحلية

رئيس الوزراء يطلق برنامج تحفيز الصادرات المصرية

برلماني يطالب بقليل الرسوم على الصناعات المحلية برلمانية تطالب بإلغاء الضرائب االجمركية على خامات المنتجات المحلية





أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء وشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات عقب إطلاق البرنامج .





ويستهدف البرنامج جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.





وتستهدف خطة الحكومة تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية، وتحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.





وعلق النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على قرار الحكومة بإطلاق برنامج لدعم الصادرات، بقولهوأن القرار مهم جدًا لسد العجز في الميزان التجاري، إلى جانب توفير العملة الصعبة.









وطالب "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة الاهتمام بصندوق دعم الصادرات، لاسيما وأنه يعاني من بطء شديد في عملية دعمه، إلى جانب سداتد المستحقات المتأخرة للمصدرين.





وأشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء، مشيرة إلى ضرورة العمل على تنفيذ البرنامج من خلال دعم الصناعة المحلية.





وطالبت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، من الحكومة بضرورة رفع الأعباء عن تصنيع المنتج المحلي، وإلغاء الضرائب الجمركية المفروضة على الخامات المستوردة التي يتم استخدامها في التصنيع المحلي.





وقالت عضو بجنة الصناعغة بالبرلمان إن دعم الصادرات المصرية سوف يكون له دور بارز في سد العجز في الميزان التجاري، وجعله في صالح مصر، مضيفة: لكن هذا لن يتم إلا من خلال دعم القطاعات الصناعية المحلية والمصدرين المحليين.



