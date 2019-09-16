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توك شو

وزير سابق يكشف عن شائعة كادت تقضي على حياته.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:48 م
حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الشائعات فى الفترة الأخيرة، أصبحت غير تقليدية، موضحًا أن الشائعات تنتشر بكلمات هدفها أن تصل لأعداد كبيرة، وتلك الشائعات تهدف للتصفية.

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية، عزة مصطفي، أنه تعرض لشائعة أثناء توليه وزارة الثقافة وكانت من زميل له .

وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أن تلك الشائعة نشرت على أحد المواقع وتقول إن هناك أحد الأشخاص قدم وجبة جمبري لي على سبيل الهدية بمبلغ 40 ألف جنيه.

وأوضح حلمي النمنم أن الصحفي الذى كتب هذا الخبر يعلم تماما أنني ممنوع من أكل الجمبري، وأنني إذا أكلته ستنتهي حياتي، لأن حالتي الصحية تمنعني من ذلك.

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