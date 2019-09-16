ملتقى المنوفية الأول للخط العربي .. بـ ثقافة المنوفية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية دعما لجميع شرائح المجتمع، حيث نظمت ثقافة المنوفية بمقر اليونسكو "أسفك" بسرس الليان وبالتعاون المشترك مع النقابة العامة للخطاطين والمركز الإقليمي لتعليم الكبار التابع لليونسكو فعاليات ملتقى المنوفية الأول للخط العربي والزخرفة.



تضمن الملتقى حضور 105 عارضين من مختلف الدول العربية بلوحات متنوعة، و32 من خطاطي المنوفية، ويستمر المعرض أربعة أيام، كما تم تكريم عدد من الخطاطين الراحلين والحاضرين تقديرا وعرفانا لأعمالهم الفنية المخلدة، وتعد هذه الدورة الأولي من نوعها لهذا الملتقى، والتي من المقرر عقدها بشكل سنوي.



حضر الفعاليات الدكتور خضير البورسعيدي نقيب الخطاطين بالمنوفية، والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئه العامة لتعليم الكبار، د.أشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار، والنائب أسامة شرشر، مدير عام ثقافة المنوفية ولفيف من الحضور المثقفين من مختلف دول الوطن العربي.