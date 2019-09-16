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حلمي النمنم: الشائعات هدفها هدم الثقة بين المواطن والدولة.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:49 م
حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الشائعات هدفها هدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف حلمي النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن أعداء مصر التقليدين معروفين وسعوا إلى هدم مشروع نهضة محمد على وهما تركيا و بريطانيا.

وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أنه فى الماضي، أو فى الزمن القديم، كان هناك شخص يطلق عليه عبيط القرية وهذا الشخص له دور سياسي و دور اجتماعي .

وأوضح حلمي النمنم أن هذا العبيط كان يحصل على مبلغ مالى ويقوم بضرب أحد الأشخاص لكسر هيبته أمام الجميع، منوها بأن هناك بعض الاجهزة تقوم باستخدام بعض الأشخاص لهدم الدولة.

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