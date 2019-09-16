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أخبار البلد

انت نوتى.. طفلة تهين محمد علي بعد هجومه على مصر .. شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة رقية وهي تهاجم الفنان محمد علي بعد هحومه علي رجال القوات المسلحة المصرية.

وظهرت الطفلة رقية وهي تقول " أنا بقولك يا ولد يا محمد ياعلي يا نوتي متشتمش الجيش وكمان الفيديو ده بقول فيه يا جيش يا بطل ياللي ضحيتوا عني انتم طيبين انتم ضحيتوا عني إن شاء الله هتلاقوا حقكم عند ربنا".

ولقى الفيديو ردود واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم علي محمد علي بسبب ادعاءاته الكاذبة على القوات المسلحة المصرية.

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