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منوعات

انا اسف.. لاعب كرة قدم شاب ينتحر أسفل عجلات قطار بعد انفصاله عن عشيقته.. صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
أحمد شريف
انتحر لاعب كرة قدم شاب أسفل عجلات قطار سريع، بعد 12 ساعة من انفصاله عن عشيقته إثر رؤيته رسالة نصية مريبة عبر هاتفها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقف جاكوب ستيدبريدج ، 21 عاما، أمام قطار مسرع بعد أن أرسل لوالدته رسالة نصية تقول: انا احبك كثيرًا يا امي .. وشكرا على كل شئ فعلتيه معى.. انا اسف.

وتعرض جاكوب المعروف باسم جيك لإصابات متعددة في الساعة 6.30 صباحًا بمحطة ساندباج للسكك الحديدية في بلدة شيشاير الانجليزية وتوفي في مكان الحادث.

وانفصل جاكوب عن حبيبته سييرا بارنز في الليلة التي سبقت الحادث، بعد أن انزعج من النصوص التي وجدها على هاتفها ولكن قاضي التحقيق الشرعي لم يكن واضحا لديه ما إذا كان لاعب الكرة يعتزم الانتحار أم لا.

كان الشاب المنتحر جاكوب ، وهو مدرس رياضيات ، من ساندباك يلعب في خط الوسط بأكاديمية ستوك سيتي وغيرها من الأندية ، وعرض عليه بعد أن درس في الإدارة الرياضية ، وظيفة تقديم برامج تدريبية رياضية للمدارس المحلية.

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