أفلام أمريكية جديدة في الطريق إليك.. طرح الجوكر Joker في أكتوبر.. وعشاق الإثارة على موعد مع Terminator: Dark Fate.. وJumanji يختتم العام

أفلام أمريكية جديدة في الطريق إليك:

طرح الجوكر Joker في أكتوبر عشاق الإثارة على موعد مع Terminator: Dark Fate





يشهد النصف الأخير من 2019 منافسة محتدمة بين الأفلام الأمريكية التي ستطرح خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على أمل الحصول على لقب الأفضل من بينها على جميع المستويات والذي قد يلحق بترشيحات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92.





ونجح الموسم السينمائي الشتوي الذي يصادف أعياد الهالوين والكريسماس في عودة أهم نجوم السينما العالمية للأضواء من جديد.





وفي التقرير التالي ، نرصد الأفلام التي ستطرح خلال الشهور الثلاثة المقبلة بمواعيدها:





-افلام شهر أكتوبر:

تستقبل دور العرض الأمريكية والعالمية يوم 4 أكتوبر المقبل فيلم Joker ، الذي أثار ضجة كبير قبل طرحه خاصة أنه فاز بجائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الاخيرة، ومهرجان تورنتو السينمائي.





تدور أحداث فيلم الجوكر Joker حول القصة الحقيقية لـ آرثر فليك، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية وظروف تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.





وفيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.





وايضا تعود النجمة العالمية أنجلينا جولي بقوة من خلال فيلمها Maleficent: Mistress of Evil، يوم 18 أكتوبر المقبل.





شارك "إنجلينا جولي"، فى بطولة فيلم "Maleficent: Mistress of Evil"، عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم "آيلي فانينج، وشويتال أجيوفورو، وجونو تامبل، وتيريزا ماهونى، وهاريس ديكنسون".. وغيرهم.





وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.





وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.





أفلام شهر نوفمبر

أما لعشاق المغامرة والاثارة ، فهم على موعد مع فيلم Terminator: Dark Fate الذي سيطرح في يوم 1 نوفمبر الذي سيأخذهم الى عالم آخر.





من إخراج تيم ميلر وكتابة ديفيد إس. غويور، وإنتاج جيمس كاميرون وديفيد إليسون وبطولة أرنولد شوارزنيجر، ليندا هاميلتون، نتاليا رايز، ماكنزي ديفيس، ديجو بونيتا، و غابرييل لونا.





الفيلم هو السادس في سلسلة تيرميناتور بعد الجزء الخامس Terminator: Genius.





وفي الـ 15 من شهر نوفمبر ، يطرح فيلم Ford v Ferrari للنجم العالمي مات ديمون، ويجسد النجم الامريكي خلال الفيلم شخصية سائق سيارة سباق الشهير Caroll Shelby ويشهد الفيلم الصراعات بين سيارات فورد و فراري خلال فترة الستينات.





أفلام شهر ديسمبر

Jumanji: The Next Level يطرح في دور العرض يوم 12 ديسمبر، الفيلم من إخراج جيك كاسدين ومن بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بلاك وكارين جيلان ونيك جوناس وريس داربي وبوبي كانفال وتيم ماثيسون ومارين هينكل وكولن هانكس.



