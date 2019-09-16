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رياضة

بطلب من إيهاب جلال.. المصري يعلن التعاقد مع ميسي الزمالك

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:54 م
الزمالك
الزمالك
نور عادل
أعلن نادي المصري البورسعيدي عن ضم لاعب فريق الزمالك الصاعد أحمد عادل ميسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلنت صفحة النادي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله رحبوا معنا بالصفقة الجديدة أحمد عادل ميسي.

وكان أحمد عادل ميسي قد وقع على عقود انضمامه إلى نادي المصري منذ فترة طويلة ولكن كان يتبقى الاتفاق مع إدارة الفريق.

وجاء تعاقد المصري مع أحمد عادل ميسي، وذلك بعد طلب من جانب المدير الفني إيهاب جلال.



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