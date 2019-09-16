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أخبار العالم

بوتين يكشف آخر تطورات تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:50 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رحيم يسري
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري التأكد من أن أعضاء اللجنة الدستورية في سوريا يتصرفون بشكل مستقل ولا يتعرضون لضغوط خارجية.

وأضاف في اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "الشيء الوحيد الذي يتعين علينا فعله هو التأكد من أن إجراءات عمل اللجنة متفق عليها، وأولا وقبل كل شيء، بأن أعضاء هذه اللجنة يتصرفون بشكل مستقل بما فيه الكفاية ولا يتعرضون لأية ضغوط خارجية"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح بوتين أن روسيا وتركيا وإيران على استعداد للتعاون من أجل بدء عمل اللجنة الدستورية.

جدير بالذكر أنه وفي نهاية أغسطس أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية سبتمبر.

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