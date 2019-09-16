مرتبط بتجار سلاح ومخدرات.. الديهي: مسعد أبو فجر نبت شيطاني فى سيناء.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مسعد أبو فجر، الخائن العميل، يحاول أن ينال من الحقيقة وينال من ثوابت وتاريخ أمة بكاملها بتصريحاته مع بعض القنوات الإخوانية، مؤكدا أن مسعد أبو فجر يشبه "النبت الشيطاني" داخل سيناء.



وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم عبر فضائية ten، اليوم أن مسعد أبو فجر، ينتمي لرفح بشمال سيناء، وتم تعيينه بهيئة قناة السويس، ووجوده في الإسماعيلية جعله مقرب من اليساريين، وقدم نفسه على أنه يساري ومثقف.



وتابع مقدم برنامج بالورقة أن مسعد أبو فجر تم القبض عليه حينما كان يتظاهر ضد قوات حفظ السلام، وحاول اليساريين التدخل للإفراج عنه، والدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، طلب من القيادات اليسارية عدم التدخل للإفراج عنه، وطالبهم بالابتعاد عنه مؤكدًا أن وراءه بلاوي.



وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم إلى أن هناك علاقة لمسعد أبو فجر، بتفجيرات خط الغاز خلال الفوضى العارمة في 25 يناير، فضلا عن علاقته بتجار المخدرات والسلاح في سيناء؟، معقبًا: "أبناء سيناء المخلصين المحترمين يعطون دروس في الوطنية.