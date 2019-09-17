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أخبار العالم

الكرملين يدعو لاتباع سياسة تمنع تصاعد التوترات في المنطقة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:51 ص
الكرملين
الكرملين
أ ش أ
طالب المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، جميع الدول باتباع سياسة تهدف إلى منع التوترات الراهنة في المنطقة من التصاعد أكثر من ذلك، خاصة في أعقاب هجوم طائرات مسيرة على اثنين من معامل النفط السعودية.

وقال بيسكوف، في تصريح له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، : "إننا نلاحظ تفاقم التوترات التي تشهدها المنطقة، لذا ندعو جميع الدول داخل المنطقة وخارجها إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات متسرعة واستخلاص النتائج التي ربما تزيد الوضع سوءًا"، ردًا منه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أشار فيها إلى إمكانية تورط إيران في هذا الحادث.

كما أضاف أنه من الأفضل اتباع سياسة من شأنها أن تخفف من حدة التوترات الراهنة في المنطقة.

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