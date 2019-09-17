طليق غنوة يعيد الحديث عن خلافات المشاهير مع الحموات.. زوجة علي ربيع تحمل والدته مسؤولية انفصالهما.. وجدة لينا تهاجم أحمد الفيشاوي

طليق غنوة يعيد الحديث عن خلافات المشاهير مع الحموات

زوجة علي ربيع تحمل والدته مسؤولية انفصالهما

جدة لينا تهاجم أحمد الفيشاوي





خلافات كثيرة حدثت في الوسط الفني، هددت حياة الفنانين الخاصة، وكانت الحماة طرفا رئيسيا فيها، لتبرهن على عنوان الفيلم الكوميدي للفنان إسماعيل ياسين "حماتي قنبلة ذرية"، وتعكس المقولة الشهير لتصبح "حماتك مش بتحبك"، ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز أزمات الحموات في الحياة الزوجية للفنانين.



مطلق غنوة شقيقة أنغام



على خلفية تنفيذ حكم قضائي بضم الطفل ياسين إلى حضانة جدته (والدة الفنانة الراحلة غنوة)، اشتعل الخلاف بين الجدة ووالد الطفل (عازف الكمان: أمير عبد الباقي)، فالطرفان يتصارعان وكل منهما يوجه الاتهامات للآخر، حتى وصل الأمر إلى ساحات القضاء، وذلك بعد الانتشار الكبير لفيديو تنفيذ حكم ضم حضانة ياسين إلى جدته (ماجدة عبد الحليم )، والذي ظهر فيه باكيا بسبب عدم رغبته في ترك والده.



كشفت والدة الراحلة غنوة ، أن الفنانة أنغام - خالته - قامت بنقل الطفل ياسين أمير (نجل غنوة) إلى مدرسة جديدة هذا العام، على نفقتها الشخصية، وأشارت فى تصريحات تليفزيونية، أن أنغام تدفع ما يقرب من 200 ألف جنيه مصاريف دراسية لـ ياسين فى العام الواحد.



وأضافت أنها تقوم بالإنفاق على ياسين على قدر استطاعتها، إلا أن أنغام تتولى الإنفاق على الأشياء التي يحتاجها ياسين ولا تستطيع توفيرها له.



واختتمت أنها لم تقم بالتصرف في الأموال التى حصل عليها ياسين نظير مشاركته فى مسلسل زى الشمس، واحد الإعلانات، حيث يدخرها له.



وعلى النقيض، قال أمير والد الطفل ياسين في حوار لـ صدى البلد: "عائلة مطلقتي غنوة تستغل ياسين أسوأ استغلال وهو بالنسبة لهم مجرد "سبوبة" يحصلون على أموال من شهرته دون النظر لأهمية استقراره الأسري في هذه المرحلة لأنه طفل ويكون شخصيته".



وأضاف أمير عبد الباقي: "تمسك والدة غنوة بحضانة ياسين ليس بدافع الحب والحنان لكن بهدف المصلحة فياسين البيضة التي تبيض ذهبا لذلك تمنعه عني".



وأشار أمير عبد الباقي إلى أنه على أتم استعداد للتكفل بمصاريف ياسين كاملة.. وليس بحاجة لـ أدواره في المسلسلات أو مشاركته في إعلانات.



وكشف أمير عبد الباقي أنه الآن يمشي بخطوات في قضية إسقاط حضانة ماجدة عبد الحليم والدة طليقته الراحلة غنوة على نجله ياسين ونقلها إلى خالته أنغام وفقا للقانون المصري.



وقال أمير "المناخ الأسري الذي يعيش فيه ياسين ابني ومن قبله والدته غنوة غير متزن والعائلة غير سوية ولا يوجد انضباط ولا قيم لذلك أخشى على ابني من جدته التي تستغله أسوأ استغلال".



ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه يرى أن أنغام هي الأنسب لتولي حضانة ياسين لأنها في الأساس خالته والأهم أنها شخصية عادلة ومحترمة وهي من طالبت بالتكفل بمصاريف ياسين المدرسية.



ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه أيضا ينتظر حكم القضاء في قضية رؤية نجله ياسين.



أحمد الفيشاوي ووالدة هند الحناوي



ومن ناحية أخرى، تصاعدت وتيرة الخلاف مجددًا بين الفنان أحمد الفيشاوي، وحماته السابقة الدكتورة سلوى عبد الباقي، وذلك على خلفية أزمة نفقة الطفلة لينا الفيشاوي، التي يمتنع الأب عن دفعها، ودخلت الأم هند الحناوي على خط الخلاف مرة أخرى بعد فترة من السكون.



وقالت الدكتورة سلوى عبد الباقي - جدة لينا أحمد الفيشاوي، في تصريح سابق لـ صدى البلد، إن حفيدتها سافرت إلى إنجلترا قبل 3 سنوات للدراسة في لندن، بموافقة والدها، وجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي قام بدفع مصاريف الدراسة للسنة الأولى، بينما تحملت هي مصاريف السفر والإقامة في السنة الأولى، وكافة المصاريف في السنتين الأخيرتين.



وأضافت سلوى عبد الباقي، أنها تحتفظ بـ الولاية التعليمية لحفيدتها «لينا»، التي سوف تبلغ عامها الـ15 خلال الفترة القليلة المُقبلة، لافتة إلى أنها تفاجأت بقيام أحمد الفيشاوي برفع دعوى قضائية لمنع ابنته من السفر خارج مصر، وهذا ما يؤثر على مشوارها التعليمي الذي بدأته في الـ هاي سكول بإنجلترا، قبل 3 سنوات، وهي مدرسة بها أبناء الملوك والأمراء وصفوة المجتمع.



وأوضحت «عبد الباقي»، أن حفيدتها لن تتمكن من زيارة مصر بعد الدعوى القضائية التي رفعها الفيشاوي الصغير، لأنها لو فعلت ذلك فلن تتمكن من العودة إلى إنجلترا لاستكمال تعليمها.



مشيرة إلى أن الراحل فاروق الفيشاوي حينما علم بذلك حاول حل الأزمة مع ابنه بطريقة ودية وأبدى استنكاره وتعجبه، لكنه تعرض لوعكة صحية بعد ذلك ودخل في غيبوبة حتى وفاته.



وأشارت سلوى عبد الباقي، أن هذه المشاكل لم تمنعها من تأدية واجب العزاء في فاروق الفيشاوي الذي تكن له كل إحترام وتقدير وتدعو له بالرحمة، مشددة على أنها لا تسعى لتأجيج الأزمة بل تحاول الحل بطريقة لا تؤثر سلبًا على مستقبل حفيدتها التعليمي، أو نفسيتها.



وأكدت «عبد الباقي»، أنها لم تمنع أحمد الفيشاوي من رؤية إبنته، فهو يمكن له أن يسافر لها إنجلترا في الوقت الذي يريده، كما أنه يتواصل مع «لينا» هاتفيًا من الحين للأخر، مشددة على أنها لم تقحم حفيدتها في هذه المشكلات، ولم تملِ عليها أي شئ للتأثير على مشاعرها تجاه والدها.



وتابعت سلوى عبد الباقي، أنها تحرص على تربية حفيدتها بشكل جيد على المستوى التعليمي والأخلاقي والاجتماعي، نظرًا لأنه لا يوجد لديها أحفاد سواها «لينا»، وحفيد آخر من ابنها.



مشيرة إلى أن ابنتها هند الحناوي، سافرت إلى انجلترا لدراسة الدكتوراه هناك، وهذا سبب تواجدها هناك خلال الفترة الحالية، وهذا نابع من حرص العائلة على الجانب التعليمي، حيث أن جد «لينا» دكتور جامعي أيضًا.



واستنكرت «عبد الباقي»، ما فعله أحمد الفيشاوي، الذي يتعارض مع رغبته في أن تحظى ابنته «لينا» بجانب تعليمي متميز، ما دفعه للموافقة على سفرها إلى انجلترا، ونوّهت إلى أن ما اجراه الأخير جعل البعض يتخيل أن «لينا» مخطوفة، وهذا لم يحدث.



واختتمت الدكتورة سلوى عبد الباقي، حديثها بأنها سوف تبذل المزيد من الجهد كما بذلت، حتى تحظى «لينا» بحياة طبيعية وراقية، تساهم في نشأتها نشأة سوية.



على ربيع وندى محمود



أعلنت ندى محمود، يوم الجمعة 19 أبريل 2019، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، انفصالها عن زوجها الفنان علي ربيع، بعد فترة زواج لم تستمر كثيرًا، بسبب أزمة الحموات أيضًا.



في البداية كتبت، ندى، منشورًا لها عبر فيسبوك، قالت فيه: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".



وأعادت ندى محمود مشاركة المنشور عبر انستجرام، وكتبت تعليقا آخر، فتحت النار فيه على "ربيع"، قائلة: "أنا خصيمة أي أحد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليّ تأثير سلبي في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقى أمام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وأنت خير وكيل".