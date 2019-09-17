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أخبار البلد

جواز السفر ليس ملككم.. السفارة الألمانية بالقاهرة تحذر رعاياها من هذا الأمر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
جواز السفر الألماني
جواز السفر الألماني
محمد مجدي
حذرت السفارة الألمانية في القاهرة حاملي جواز السفر من عملية بيع هذا الجواز، معتبرة هذه العملية عملية إجرامية.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة ان جواز السفر هو وثيقة هوية رسمية تصدرها الدولة لمصلحة رعاياها.

وأوضحت السفارة الالمانية في بيان لها أنه رغم أن جواز السفر مكتوب عليه اسم حامله، إلا أنه ليس ملكا له. فكل جواز سفر ملك للدولة التي قامت بإصداره.

واكدت انه من هذا المنطلق لا يمكن شراء جوازات السفر. وأي جواز سفر يعرض للبيع عبر الإنترنت أو في بلد ما يكون إما مسروقا أو نتاج عملية مريبة.

وقال المركز الإعلامي الألماني إن جواز السفر هو وثيقة هوية رسمية تصدرها الدولة لمصلحة رعاياها الذين يحملون جنسية هذه الدولة.

وأوضح ان جميع جوازات السفر تحمل خصائص مثبتة للمصداقية، مما يؤدي إلى الكشف الفوري عن الجوازات المزيفة عند حدوث تفتيش. ولا يهم خلال ذلك كون البيانات الشخصية مخزنة بشكل إلكتروني في الوثائق أم لا. فجوازات السفر الخالية من البيانات الإلكترونية هي الأخرى تحمل خصائص أمنية متخفية.

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