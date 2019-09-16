ازاى تحافظى على وزنك فى الحمل .. اتبعى هذه الروشتة

من أهم التغيرات التى تطرأ على جسم المرأة خلال فترة الحمل هى زيادة الوزن نتيجة لأسباب مختلفة أبرزها تناول كميات كبيرة من الطعام أو التغذية بشكل خاطئ، مما يعرض الحامل ليس فقط لزيادة الوزن ولكن يسبب لها الكثير من المشاكل الصحية أبرزها السمنة وارتفاع الضغط والسكر ومشاكل المرارة.





وللحفاظ على صحة الحامل ومساعدتها فى الحفاظ على وزن صحى طوال فترة الحمل دون إضرار الجنين نقدم إليكم هذه الروشتة الطبية وفقا لما ذكره موقع "health line".





- نظام غذائي غنى بالألياف يساعد المرأة فى الحفاظ على الوزن المثالى ومفيدة لصحة الحامل والجنين وتوجد فى الخضر والفاكهة الطازجة.





- تناول الدهون النباتية "غير المشبعة" مثل زيت الزيتون فهو له فوائد صحية كثيرة تحتاج إليها المرأة خلال الحمل كما أنه غني بأوميجا 3 ولا يسبب زيادة الكوليسترول على عكس الدهون المشبعة التى تسبب الكثير من المشاكل الصحية.





- الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة قدر الإمكان والاعتماد على الأطعمة التى تحتوى على الحبوب الكاملة مثل العيش الاسمر أو التوست الأسمر أو السكر البنى والأرز البنى.



