ادينى عمر.. مغامر طائش يصعق على عمود كهرباء ويسقط أرضا.. شاهد ماذا حدث

سقط مغامر طائش من ارتفاع 30 قدم، بعد تسلقه عمود كهرباء ضخم، وتم إصابته بصدمة كهربائية نتيجة الضغط العالي للكهرباء ليقع على الأرض في حالة خطيرة.



ووفقًا لصحيفة " ميرور " البريطانية، فإن المغامر تايلر أوهر كان يشرب الخمر قبل أن يقوم بأداء حيلة خطرة أمام حشد من الطلبة المحتفلين بالقرب من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة مساء الجمعة.



وبعد سقوط الشاب الطائش من أعلى عمود الكهربائي خشى المتفرجين أن يكون قد توفى إثر ارتطامه بقوة بالأرض، إلا أنه نجا من الحادث ونقل إلى مستشفى محلي وهو في حالة حرجة.



وتم تداول فيديو سقوط المغامر الطائش بشكل هائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تمت مشاهدته أكثر من 800000 مرة.