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الديهي : أعداء الوطن تركوا الإنجازات وتحدثوا عن القصور الرئاسية.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان هناك ضرورة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن أصبحت القاهرة عبارة عن مجموعة من الطرق والكباري، والمواطنون أصبحوا يتواجدون بها بكثرة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة لابد أن يكون بها مقر للحكم، ومقر للحكومة.

أضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية ten ، أن مصر سيكون بها عاصمة إدارية وهي العاصمة الإدارية الجديدة، وعاصمة سياحية متمثلة في منطقة 6 أكتوبر، وعاصمة تاريخية وهي القاهرة.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن البعض لا ينظر إلى الإنجازات التي تحققت ولكن تحدثوا عن القصور الرئاسية"، مشيرا "أن المسجد والكاتدرائية والطرق والكباري وجميع المشروعات القومية التي حدثت، مفيش مشروع واحد تم إنجازه تحدث عنه أعداء الوطن بشكل جيد".

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم أنه على المواطنين أن يقوموا بدورهم في عدم تصديق جميع المعلومات المطروحة دون التأكد من صحتها.

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