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تعليم

8552 طالبا وطالبة ينتهون من اختبارات الكشف الطبي بجامعة المنيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:43 م
8552 طالب وطالبة
8552 طالب وطالبة ينتهون من اختبارات الكشف الطبي بجامعة المني
ايمن رياض
تواصل جامعة المنيا توقيع الكشف الطبي على 8552 طالبا وطالبة من الطلاب الجُدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة هذا العام، منذ بدء فعالياتها في الثامن من سبتمر الماضي وحتي الآن، وذلك في تخصصات الباطنة والنظر والأسنان، بالإضافة إلى تحليل فيروس سي.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة ان الكشف الطبي سيختتم أعماله بتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كلية الأداب علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأضاف "عبد النبي" أن الجامعة واصلت إجراءات الكشف اليوم على الطلاب المتقدمين لكليات السياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة، استكمالًا لاستقبالها أمس لكليات التمريض ودار العلوم والمعهد الفني للتمريض، حيث تم خلال فعاليات الاستقبال العديد من الفقرات الترفيهية والموسيقية والغنائية، والعروض والألعاب الرياضية، كنوع من الترويح للطلاب الجُدد.

وفي سياق متصل عقدت كليتا السياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة لقاءات تعريفية مع طلابهما المرشحين للتقدم لهما، دعا خلالها عمداء الكليتين الطلاب إلى الالتزام بمحاضراتهم ودروسهم، والالتزام بالأعراف الجامعية، والتحلي بالخلق الحميد، مؤكدين على الطلاب الحرص على المامهم وإطلاعهم على اللوائح والانظمة الجامعية.

كما قامت كليتا التمريض ودار العلوم خلال استقبالهما للطلاب أمس بتوزيع بورشورات تعريفية بكلياتهم وتوزيع الحلوى عليهم، وتوجيه الطلاب إلى أماكن الكشف الطبي تسهيلًا عليهم.

وشهد فعاليات الاستقبال، واللقاءات الطلابية، الدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة سلوى عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ابتسام سعد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الله وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية والبيئة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة غادة فرغل منسق الانشطة بالكلية، والدكتور محمد عزت منسق الأنشطة بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة لبنى محمد منسق الانشطة بكلية التمريض.

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