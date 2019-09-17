مستقبل وطن بالدقهلية يقيم ندوة عن تنظيم الأسرة

أقامت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة بقرية طرانيس البحر، بمركز المنصورة، وتأتي الندوة في إطار مبادرة أمانة المراة بالحزب تحت عنوان "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك".



وأشارت الدكتورة سلوى الشافعى أمينة المرآة بمركز المنصورة، إلى أن تحقيق التوازن الماليّ في الأسرة؛ يحتاج لحسابات وكلّ طفل له ميزانيّة خاصّة به، وكلما كبر في العمر تزداد احتياجاته ومع ازدياد أعداد أفراد الأسرة يزداد العبء المادّيّ على ربّ الأسرة وتزداد حاجته إلى بذل المزيد من الجهد لتزويد العائلة بما تحتاجه، وعند ازدياد أعداد أفراد الأسرة دون تنظيم يزداد عدد أفراد المجتمع وبالتالي يحتاج هذا العدد من الأفراد إلى الخدمات وتلبية الاحتياجات المختلفة وعند عدم توفرها ينطلق الفرد إلى اتباع الطرق المختلفة لتلبية متطلباته.



وأوضحت:"معني تنظيم الاسرة وهو ممارسة تركز على وضع الأسرة ومستقبلها من حيث الإنجاب بحيث تتمكن الأسرة من العيش بصحة وسعادة وفي إطار إمكانياتها ومسئولياتها بأن يقوم الزوجان بتخطيط توقيت إنجاب الأطفال وعددهم، والفترة الزمنية التي تمر بين إنجاب كل طفل وآخر".



وتحدثت الدكتورة رانيا متولي الأستاذ المساعد بكلية التمريض بجامعة المنصورة، عن أهمية مفهوم تنظيم الأسرة للفرد والمجمع، حيث أكدت على أن يعود تنظيم الأسرة بفوائد على كل من الأم والأب؛ و يُمكّن الأم من استعادة صحّتها بعد الولادة، ويمنحها الوقت الكافي للاهتمام بزوجها وأطفالها، ويمنحها المزيد من الوقت لعائلتها، وحياتها الشخصية، كما أنه يخفّف العبء والمسؤولية عن الأب، ويمكّنه من توفير الاحتياجات الأساسيّة لأطفاله، مثل: الطعام، والمأوى، والتعليم.





