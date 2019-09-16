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فن

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها على طريقتها الخاصة.. شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:47 م
بسكال مشعلاني
بسكال مشعلاني
قسم الفن
احتفلت المغنية اللبنانية بسكال مشعلاني بعيد ميلاد ابنها ونشرت صورة برفقة ابنها وزوجها علي صفحتها الرسمية على موقع التغريدات "تويتر" وعلقت على الصورة :"كل سنة وانت طيب احبك كثيرا يا بطل.. ربي يحميك".

وشارك الجمهور بالتعليقات :" كل سنة وانت طيب يا ليلو عقبال المئه تفرحي منه ديما باسكال_مسا الورد".

يذكر أن "باسكال"، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "اتعذبت كفاية" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية.

الأغنية من كلمات وألحان الشاعر الكبير محمد رفاعي ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري.

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