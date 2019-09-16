بعد إقالة 3 رؤساء وحدات محلية .. القليوبية على صفيح ساخن بسبب مخالفات البناء

عقب قيام الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بإقالة 3 رؤساء مدن بالقناطر الخيرية وطوخ شهدت المحافظة حملات مكثفة لازالة التعديات ومخالفات البناء بسبب تخوف كل رئيس مدينة أو رئيس وحدة محلية على منصبه ولم تقتصر على مدينة او قرية معينة ولكن شهدت جميع مناطق المحافظة.



وقاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية يرافقه حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها وعلي إمام نائب رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية، حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة ببرج سكني بمنطقة بنها الجديده بمدينة بنها يبلغ ١٢ دورا.



ويقام البرج على مساحة ١٣٠ مترا به ٦ أدوار حاصلة على ترخيص والباقي مخالف وتم عمل شدات خشبية تمهيدا للبناء المخالف، حيث تم وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على ومصادرة ١٠ أطنان أسمنت، وتم فك الشدة الخشبية وتنفيذ إزالة جزئية للدور الثامن وإزالة الشدات الخشبية لـ٣ أدوار أخرى للقضاء على المخالفة في مهدها.



ومازال العمل يجري على قدم وساق حاليا لإزالة جميع الأدوار المخالفة تنفيذا للقانون الذي نخضع له جميعا وحفاظا على أرواح المواطنين وإرساء هيبة الدولة المصرية.



يذكر أن مخالفات البناء والإهمال فى العمل تسببت فى إقالة رئيسا الوحدة المحلية بقريتي "باسوس" و"شلقان" بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية .. المخالفات كشفتها جولة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ الإقليم المفاجئة لقرى الوحدة المحلية بباسوس وشلقان حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية.



وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة، والتحفظ على مواد البناء، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وقال المحافظ إنه تم إقالة رئيس الوحدة المحلية بقريتي "باسوس" و"شلقان" بسبب المخالفات على البناء ولإهمالهما وتقاعسهم عن العمل، وعدم تصديهما لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية ما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم المحلية.



كما قرر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية اليوم إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ بسبب مخالفات البناء والتقاعس عن العمل إذ رصدت التقارير تقاعس رئيس الوحدة عن مواجهة مخالفة بناء صارخة لأحد المنازل بعزبة مشتهر حيث شرع أصحابه في التعلية له دون ترخيص.

