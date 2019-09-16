غدا.. توقيع بروتوكول تعاون بين المعاصر والتجريبي والهيئة العربية للمسرح

تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي برئاسة د. سامح مهران، لقاء مع الكاتب اسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح وذلك في الواحدة من ظهر غدا " الثلاثاء بالمجلس الأعلى للثقافة .



يشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر و التجريبي و الهيئة العربية للمسرح ، ويدشن البروتوكول مشروع خزانة الذاكرة الذى تتبناه الهيئة و التى توثق من خلاله المهرجانات الهامة و تاريخ النشاط المسرحى بالوطن العربي .



وقال د. سامح مهران رئيس المهرجان إن البروتوكول هو مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ ثلاث سنوات، والتي اسفرت عن عدة ورش تدريبية في عدة مجالات مسرحية تمت خلال الدورة الحالية و الماضية من عمر المهرجان تحملت فيها الهيئة تذاكر سفر و أجور المدربين.



ومن المقرر إعلان تفاصيل الاتفاقية الجديدة خلال وقائع جلسة التوقيع التي يحضرها من جانب المهرجان رئيسه الدكتور سامح مهران والمخرج عصام السيد المنسق العام، ومن جانب الهيئة اسماعيل عبد الله الامين العام للهيئة وغنام غنام مسئول الاعلام بالهيئه.