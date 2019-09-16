أول تعليق من تشافي بعد إطاحة السد القطري بالنصر السعودي من دوري أبطال آسيا .. فيديو

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علق الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، على فوز فريقه أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.وقال تشافي في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة: نستحق الفوز أمام النصر، يجب علينا أن نحتفل بعد تقديم هذا العمل الرائع، وفخور بما قدمه اللاعبون، يجب علينا أن نواصل، وننتظر الخصم لنا في نصف النهائي من مباراة الغد، ولكنني سعيد وفخور جدًا".وحقق نادي السد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، بعد الهزيمة فى السعودية بنتيجة 2-1.