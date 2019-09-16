إشادة من المنظمة العالمية.. منظومة التأمين الصحى الشامل تواصل النجاح ببورسعيد

واصلت منظومة التأمين الصحى الشامل تقدمها الملحوظ بمحافظة بورسعيد أولى محافظات الجمهورية تطبيقا للمنظومة التي بدأت التشغيل الفعلى بعد تشغيلها تجريبى على مدار 6 أشهر.





وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد منذ إطلاق المنظومة وحتى أمس، والذي بلغ ٥٠١٨ عملية جراحية، من ضمنها ١٦١١ عملية كبري.





كما بلغ عدد الملفات التي تم فتحها وصل إلى ١٥١ ألفًا و ٩٠٤ ملفات عائلية بإجمالي عدد مواطنين بلغ ٤٩٤ ألفًا و١٢٧ مواطنًا بنسبة ٥٤٪ من إجمالي المواطنين بمحافظة بورسعيد.





يضم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتي اليوم يضم 7 مستشفيات، و 25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة.





شهدت المنظومة اشادة دولية من مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم لما اتبعته مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أرسل خطابًا إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطلب فيه حضور التدشين الرسمي للمنظومة في بورسعيد، كما دعا رئيس الجمهورية لإلقاء كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تجربة مصر الناجحة فى تطبيق منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.





وتم الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتلقى جميع المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.





كما زودت بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، ووضعت حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين.





كما تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، مضيفًا أنه جار التنفيذ لبدء تلقي شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال والخط الساخن للمنظومة الجديدة.





وشهدت المنظومة تطبيق نظام الميكنة في المواعيد المحددة لها، حيث أنه يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة والتي تهدف إلي الوصول إلي مرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.





كانت وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات، ووزارة الإنتاج الحربى وقعت برتوكول في ديسمبر الماضي، لبدء أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، بخمسة محافظات بإجمالى ٥ ملايين مواطن كمرحلة أولي، على أن يبدأ التطبيق في محافظة بورسعيد لعدد مليون مواطن.





يعتبر تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في بورسعيد في إطار العمل على تحويلها إلى مدينة رقمية كمشروع تجريبي يتم تعميمه تباعا في باقي المحافظات، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول في محافظة بورسعيد.





كما يعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تأكيدًا للتكامل بين قطاعات الدولة من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.



