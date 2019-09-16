"الإسكندرية للبترول": تصدير منتجات بترولية بقيمة 6.5 مليار جنيه

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يستهدف من خلال معامل التكرير، تحقيق التشغيل الآمن لمنظومة العمل بالمعامل، وتعظيم دورها في توفير إمدادات الوقود محليًا من خلال زيادة الكميات المنتجة من هذه المعامل وتقليل الحاجة تدريجيًا إلى الاستيراد، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير العنصر البشرى بمعامل التكرير وإكسابه المهارات اللازمة لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة بهذه الصناعة.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لأعمال الجمعيات العامة لشركتي الإسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، بحضور اللواء وزير التنمية المحلية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018/2019، ونقله بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين.



أكد أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانيات المتاحة بشركة البتروكيماويات المصرية، مشددًا على ضرورة الإسراع بتطوير خطوط إنتاج الشركة وتفعيل خطط التوسعات لتحقيق نقلة نوعية للشركة انطلاقًا من أن البتروكيماويات هي صناعة القيمة المضافة التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات مصر البترولية.



قال الكيميائي مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول - خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة - إنه تم تصدير منتجات بترولية (ترباين ومازوت والمقطرات) بأكثر من 6.552 مليار جنيه (400 مليون دولار) إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطة وقبرص وجورجيا وتونس ولبنان.



وأضاف أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالى 8ر4 مليون طن ما يسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها أكثر من 55 مليار جنيه ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين (عالى الأوكتين) ووقود الطائرات والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات، بالإضافة إلى تصدير الفائض وإمداد شركات البترول الاستثمارية (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها 3ر1 مليار دولار.



وتابع بهجت، أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومي للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد؛ حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم تدبيرها نحو 593 ألف طن أسفلت، مشيرًا إلى ضخ استثمارات تناهز 290 مليون جنيه خلال العام الجاري لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وتطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.



بدوره، قال الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية - خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة - أن العام الجاري شهد وضع وتنفيذ سياسات وآليات جديدة للعمل تهدف لتنفيذ مشروعات وبرامج إزالة الاختناقات والإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية للحفاظ عليها وتحقيق التشغيل الآمن والوصول إلى أفضل أداء، ليبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في خطة الإحلال والتجديد نحو 515 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قيمة منتجات الشركة من البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك بلغت حوالى 6ر1 مليار جنيه.



وأضاف أن إجمالي المبيعات بلغ نحو 5ر1 مليار جنيه ساهمت في مد السوق المحلى باحتياجاته، وتصدير جانب من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية (بولندا وقبرص وبلغاريا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والهند)، حيث تم فتح أسواق تصديرية جديدة لتلك المنتجات للمساهمة في توفير إيرادات بالنقد الأجنبي حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات حوالى 24 مليون دولار.



وأشار عبد العزيز، إلى إعداد خطة للتوسعات المستقبلية في مصانع شركة البتروكيماويات المصرية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ 200 ألف طن سنويًا من مادة البولى فينيل كلورايد (PVC) باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، وتشمل مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور واستكمال الخط الجديد بمصنع الفينيل كلورايد مونمر (VCM)، بالإضافة إلى تنفيذ خط إنتاج جديد بمصنع البولي فينيل كلورايد (PVC).