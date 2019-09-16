فستان كب أسود.. منة فضالى تأسر قلوب متابعيها في لبنان

نشرت الفنانة منة فضالى صورا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك خلال دعوتها لحضور أحد الإيفنتات في لبنان، وقد أسرت قلوب متابعيها بإطلالتها الجذابة.





وارتدت الفنانة منة فضالى فستانا كب باللون الأسود قصيرا، وهو ما أبرز لون بشرتها البرونزية، قد تميز الفستان بقصة مختلفة على أحد جانبيه.





وتركت الفنانة منة فضالى شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، حيث قامت برفعه من أحد الجانبين إلى الأعلى، واختارت مكياج بسيطا، وغير متكلف حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل والاى لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.





وأكملت الفنانة منة فضالى إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات، حيث إنها اكتفت بوضع قرطين باللون الفضي، مع سلسلة جذابة بأول حرف من اسمها، وساعة يدي واسورة، مع ارتداء حقيبة سوداء لامعة.



