جمارك بورسعيد تفرج عن 2139 سيارة بقيمة نصف مليار جنيه

أفرجت جمارك السيارات ببورسعيد، برئاسة أشرف عبد الهادى، خلال أغسطس الماضي، عن 2139 سيارة وقطع غيار بقيمة بلغت 566.017 مليون جنيه.



وقال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي اليوم، إن إجمالي الإيرادات المحصلة علي تلك السيارات بلغت 157.214 مليون جنيه، منها رسوم جمركية بـ 55.204 مليون جنيه و ضرائب بـ 102.01 مليون جنيه.



وذكر التقرير أن إجمالي سيارات الملاكي المفرج عنها 949 سيارة بـ 334.85 مليون جنيه.



ووصلت الإيرادات المحصلة علي تلك السيارات لـ 102.1 مليون جنيه، منها رسوم جمركية بـ 37.7 مليون جنيه وضرائب بـ 64.41 مليون جنيه.