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أخبار العالم

مصفاة بابكو البحرينية: الأنشطة مستمرة بعد غلق خط أنابيب سعودي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة أنباء البحرين عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قولها اليوم الاثنين إن المنشآت في مصفاة بابكو تواصل عملياتها دون تأثير على توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية.

كانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق اليوم أن السعودية أغلقت خط أنابيب ينقل نفطها الخام إلى البحرين بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين.

وقالت الهيئة "عمليات تزويد مصفاة بابكو بالنفط الخام مستمرة حسب الإجراءات المتبعة لخطة استمرارية العمل."

وأضافت "إننا على اتصال دائم بالأخوة المسؤولين في المرافق المتضررة بشركة أرامكو. ونواصل تقييم الموقف وتأثيراته على عملياتنا التشغيلية."

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