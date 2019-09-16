لخدمة 28 ألف نسمة بقرى بنها.. افتتاح محطة مياه كفر الجزار بتكلفة 4.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، محطة مياه كفر الجزار بعد تطويرها بدعم من مؤسسة "مصر الخير"، وفق بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسة، بإجمالي اعتماد مالي وصل إلى 4.5 مليون جنيه لمشروع تحسين جودة المياه بالقرية، لخدمة 28 ألف نسمة بقرى مركز بنها.



ساهمت المؤسسة في عمل بئر مياه جوفي بعمق 309م ،واشتمل المشروع على إعادة تأهيل الخزان العلوي وتركيب الخط الصاعد والنازل، وإعادة ترميم الحلة، وإحلال وتجديد شبكات المياه الاسبستوس القديمة التي تم تركيبها منذ أكثر من 25 عاما بمواسير بلاستيك UPVC بإجمالي أطوال 4500 م.



كما تم أخذ عينات من ناتج الحفر بواقع عينة لكل متر أو مع كل تغير يحدث في التربة ولا يقل وزنها عن 0.5 كيلو، وتم إرسال العينات إلى معمل رسوبيات متخصص لعمل قطاعات رقيقة مصقولة تفحص ميكروسكوبيا لعمل تقرير فني وافي بتغيرات التركيب الصخري والمعدني ورسم قطاع جيولوجي يحدد نوع وسمك طبقات التربة بالموقع.



واشتملت الاحتفالية على تقديم وعرض فيديو يوضح المراحل التي مرت بها المحطة والتجارب التي تم اختبارها للبئر لضخ مياه نقية بأعلى جودة.



وأعرب المحافظ عن سعادته للتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مشيرا إلا أن تلك التجربة تعد قصة نجاح تعاون القطاع الحكومي مع منظمات المجتمع المدني لصالح المواطن، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".



وأكد مرزوق أهمية تعاون المحافظة مع مؤسسة "مصر الخير" لتوصيل المياه إلى القرى التي تعاني من نقص المياه النظيفة بالقليوبية، وذلك من خلال إعادة تأهيل محطات المياه، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على التواصل الدائم مع جميع الأطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.



من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إنه تم تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والمتمثلة في إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجا، من خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة.



وأضاف ممثل مصر الخير أن المؤسسة منذ نشأتها انتهجت فكرا خاصا للتنمية المستدامة قوامه ومهمته الأولى تنمية الإنسان، ولذلك تولي المؤسسة قضية المياه اهتماما بالغا، وفي ذلك الإطار نسقت المؤسسة مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بالتعرف على المناطق ذات الأولوية والاحتياج الأكبر لتوصيل المياه بها وتحسين جودتها للبدء بها حيث تم اختيار قرية كفر الجزار لتنفيذ المشروع.