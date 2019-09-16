الصين تشن أقوى هجوم على آيفون وآبل: تتجسسان على شعوب وقادة العالم

اتهمت الصين، اليوم الاثنين، شركة "آبل" Apple الأمريكية بمراقبة مستخدميها بواسطة برامج تجسس على هواتفها الآيفون وأجهزة الكمبيوتر الخاص بها.



ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية العالم إلى أن يكون أكثر حذرا بشأن شركة التكنولوجيا الأمريكية لأنها ساعدت واشنطن في التجسس على المستخدمين العاديين وقادة العالم "لمدة تصل إلى 10 سنوات".



جاءت تحذيرات المتحدث باسم الوزارة بعدما قالت الولايات المتحدة أن العملاق الصيني "هواوي" Huawei ربما يجمع معلومات استخباراتية لبكين، ودعت حلفائها إلى حظر هواوي خلال تأسيس شبكات الجيل الخامس.



كما اتهمت هوا تشونينج، المتحدثة باسم الوزارة الصينية، شركة سيسكو الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات بجمع المعلومات سرا من مستخدميها من خلال أجهزتها.



وأنكرت بكين وشركة هواوي مرارا اتهامات الحكومة الأمريكية لها بالتجسس على عملائها، وفي مايو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بحظر هواوي وفروعها من استخدام مكونات وتكنولوجيا أمريكية بسبب اعتبارات الأمن القومي.



وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أرجأت الحظر المفروض على هواوي Huawei مرتين، كل مرة لمدة 90 يوما، إلا أن العقوبات التجارية المحتملة أغضبت بكين، التي اتهمت واشنطن بتنفيذ "حملة مشينة وغير أخلاقية" على الشركات الصينية.