بسام راضي يكشف تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء مجلس محافظي المصارف ورئيس مجلس الأمة الكويتي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بأعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وصندوق النقد العربي وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الاقتصاد والنقد.





وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللقاء تضمن نقاشًا مفتوحًا مع الرئيس السيسي.





وأشاد أعضاء مجلس محافظي المصارف بالاقتصاد المصري وأدائه في الفترة الماضية، وأكدوا أن ما حدث في الاقتصاد مصر طفرة كبيرة في معدلات النمو.





وتابع بسام راضي "مصر تشهد خفضًا في عجز الموازنة ومعدلات البطالة ومعدل التضخم، إلى جانب حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وتم إنشاء مليون وحدة، يسكنها 3 ملايين مواطن، و250 ألف وحدة للأسر المتواجدة في المناطق الخطرة والعشوائيات، وتم تسليمها بالمجان ومن دون مقابل، وكانت مفروشة بالكامل".





وأوضح بسام راضي "الظهير الشعبي والوعي والفهم أحد أهم أسباب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، وكانت هناك رغبة من المصريين للمضي قدمًا نحو البناء والتنمية والتطوير على الرغم من جرأة القرارات الأقتصادية، وكان هناك تخطيط علمي دقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت التجربة المصرية مصطلحًا يتردد في المؤتمرات الدولية الناجحة".





ولفت بسام راضي، إلى أن الرئيس السيسي ركز على أن كل هذه المجهودات تمت بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار، إضافة إلى التطوير في مختلف نواحي الحياة، ويتم إنشاء وتنفيذ مشروعات قومية كبيرة، ونشهد معدلات غير مسبوقة في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي".





وأوضح بسام راضي، أن الرئيس السيسي استقبل اليوم أيضًا رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث تعد العلاقات بين مصر والكويت متميزة، وهناك علاقات ثنائية متميزة بين البلدين والكويت لها مواقف مشرفة وداعمة لمصر ومصر لها مواقف داعمة للكويت".





واستطرد بسام راضي، "تم استعراض بعض الأمور والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها الأوضاع الإقليمية في الخليج والرئيس السيسي أكد أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن مصر وتم بحث بعض الأمور الخاصة بالتعاون الثنائي".