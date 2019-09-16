ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان مكشوف الأكتاف .. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:18 م
منة فضالى
منة فضالى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة منة فضالى عددا من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت منة فضالى في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود مكشوف الأكتاف.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعضهم قائلا : " قلبى والله - احلى منة - الجميلة منوش ".

كانت منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على استعداد للقتال .. منة فضالي أثناء تدريب الملاكمة.. شاهد

أخبار السوشيال ميديا.. بـ مايوه بينك أحدث ظهور لـ ليلى علوى.. هيفاء وهبى تشعل انستجرام بالهوت شورت.. وياسمين صبرى بدون مكياج

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

وصلة غزل من متابعيها.. ياسمين عبدالعزيز بـ فستان قصير في إطلالة جذابة ..شاهد

بفستان تحت الركبة.. نرمين ماهر تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

شاهد.. منة فضالي تشكر مهرجان الفضائيات العربية

ترشيحاتنا

المفاجآت تتوالى.. إيهاب جلال ينهي آمال الحضري والصقر بالعمل فى جهاز منتخب مصر

التعليم تقرر صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة.. تعرف على قيمتها

شاهد: سخرية محمد صلاح ولوفرين خلال تدريبات ليفربول استعدادا لنابولي في دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للزوج إسكان أبيه مع زوجته في منزل الزوجية؟.. الإفتاء توضح

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

أحمد موسى: الشعب التونسي لا يحب الإخوان وسقوطهم في الانتخابات زلزال سياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

لانسز ومكياج جديد.. ياسمين صبرى تغير ملامحها.. والجمهور: جورجينا.. شاهد

شاهد .. لحظة منح الرئيس وسام الجمهورية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام السابقين