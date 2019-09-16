بـ فستان مكشوف الأكتاف .. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة منة فضالى عددا من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت منة فضالى في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود مكشوف الأكتاف.



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق بعضهم قائلا : " قلبى والله - احلى منة - الجميلة منوش ".



كانت منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.