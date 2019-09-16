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الوزراء : برنامج تحفيز الصادرات الجديد يهم كل مصري .. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال المستشار نادر سعد الدين المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان البرنامج الجديد الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتحفيز الصادرات لا يهم فقط المصدرين والمصنعين ولكنه يهم كل مصري.

وأضاف سعد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" أن كل سلعة تصدرها مصر تعتبر فرصة عمل للداخل. مشيرا الى أنه بدون فرص العمل لن تستطيع الحكومة توفير المليون فرصة عمل سنويا لتستوعب العمالة الجديدة التى تنضم لسوق العمل.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء ان السوق المصري ليس بالحجم الكافي الذي نتمكن من خلاله إقامة صناعة ثابتة وراسخة. مشيرا الى انه كي تنتعش الصناعة يجب ان تصدر للخارج .

واستكمل ان هذا البرنامج يعتبر نتاجا لشغل الحكومة على مدار 8 أشهر الماضية .

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