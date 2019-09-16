الفلاحين تعلن الاكتفاء الذاتى من الأرز فى 2020

يمثل الأرز أحد السلع الاستراتيجية فى المجتمع ، حيث إنه يمثل العنصر الرئيسى الثانى فى الأغذية المصرية خلف الخبز، ولذلك فإن الدولة كانت دائما تسعى لسد الفجوة بين إنتاج مصر من الأرز وبين احتياجات السوق المصرى لذا سعت الحكومة وراء زيادة المساحات منه هذا العام لتصل إلى أكثر من مليون فدان ، وأعلن الفلاحون الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الأرز بحلول عام 2020.



وفى هذا الصدد، رصدت "صدى البلد" تقريرًا حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز 2020 ، و قرار الحكومة بوقف استيراد الأرز.



فى البداية، قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن إقدام الحكومة على وقف إستيراد الأرز من الخارج خطوة طيبة وتُحسب لوزارة التموين؛ حيثُ إن زراعة الأرز تؤدى إلى خسائر فادحة للفلاح.



وأشار "واصل" إلى أن الأرز المصري له جودة عالية ليس له مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة ، أما الأرز المستورد رديء، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت فى وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز.



ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن الأعوام الماضية اضطرت وزارة التموين إلى الاستيراد لكى تزيد من عمل مضارب القطاع العام ، وذلك بعد أن استولت مضارب القطاع الخاص على تبييض الأرز .



وأكد أن لدينا فى مصر مايحقق الاكتفاء الذاتى من الأرز بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن، لذا نتوقع أن أسعار الأرز هذا العام ستنخفض نحو 25% عن مثيلاتها في العام الماضي.

