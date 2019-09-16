للقضاء على التزويغ.. تطبيق البصمة لحضور وانصراف الموظفين في القليوبية

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اجتماعا مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإلكترونيات لمناقشة البدء فى توفير ماكينة تسجيل حضور وانصراف موظفي الديوان العام ومجالس المدن والأحياء تعمل ببصمة الوجه واليد وبكارت ممغنط ورقم سرى.



وذلك في إطار ميكنة الديوان العام لمحافظة القليوبية والوحدات التابعة له وتحقيق الانضباط المنشود بين الموظفين .



وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام حيث تمت مناقشة فاعلية تطبيق هذا النظام والوقوف على ايجابياته والعمل على تذليل المعوقات التي قد تعوق تنفيذه.



والجدير بالذكر أنه سوف يتم تطبيق التوقيع بالبصمة في الديوان العام للمحافظة أولا ثم يتم تطبيقه تباعا في باقي الوحدات المحلية.



وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار الخطة المتكاملة والتي أعدها المحافظ للبدء فى ميكنة الديوان العام لتكون باكورة تساهم في ميكنة جميع المصالح الحكومية بالمحافظة لكونه خطوة مهمة لمواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي واستثمار للموارد البشرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري داخل المحافظة.

