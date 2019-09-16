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رياضة

النصر يفوز على البنك الأهلي بهدف وديا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:15 م
النصر والبنك الاهلي
النصر والبنك الاهلي
محمد رشاد
انتهت مباراة النصر والبنك الاهلي الودية بفوز النصر بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب النصر ضمن التجارب الودية للفريقين استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب.

قدم الفريقان مباراة قوية مليئة بالندية وانتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن النصر من تسجيل هدف المباراة عن طريق عمر جبر من تسديدة قوية في الزاوية اليمني لمرمي البنك الاهلي.

كما وقفت العارضة حائلا أمام تسديدة محمد عبدالناصر اوشا كما منعت هدفا اخر لعمر جبر.

وشهد اللقاء ظهور محمد حجاج كابتن الفريق وقائد خط الدفاع بشكل جيد بعد سلسلة من المشاركات في المباريات الودية بعد تعافيه من الاصابه، كما عاد حازم ممدوح إلى أفضل حالاته الفنية بعد تعافيه من الاصابة.

ويواجه النصر فريق مسافي الإماراتي غدا الثلاثاء علي ملعب النصر ويواجه فاركو يوم الاربعاء بالاسكندرية.

فيما يواجه البنك الاهلي فريق مسافي الإماراتي يوم الجمعة المقبل.

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