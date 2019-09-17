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مرأة

بـ فتحة ساق.. دينا صالح بإطلالة جذابة ورومانسية مع زوجها ساموزين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
دينا صالح وزوجها
دينا صالح وزوجها سامو زين
آية التيجي
نشرت المذيعة المصرية دينا صالح صورا لها برفقة زوجها المطرب سامو زين، وقد بدا بإطلالة رومانسية معا، حيث ظهر سامو زين ببدلة سليم باللون البني، وهي ظهرت بفستان سواريه.

وارتدت دينا صالح زوجة المطرب سامو زين فستانا كت باللون الأسود، مصنوع من الدانتيل من الأعلى وقد بدا شفاف بشكل بسيط، وكان التصميم يتمتع بفتحة من الساق، أبرزت عن رشاقتها.

وتركت دينا صالح زوجة سامو زين شعرها منسدلا بطرق بسيطة وغير مكلفة، وكانت مستوحاة من تسريحات الشعر في السبعينيات.

ولم تتكلف دينا صالح زوجة سامو زين في وضع المكياج، حيث انها اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

وأكملت دينا صالح زوجة سامو زين إطلالتها بارتداء شنطة باللون الذهبي، وجذاب باللون الأسود مع اللون الذهبي، مع ارتداء بعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت عقد باللون الذهبي، واسورة وساعة يد وخاتم بسيط من نفس اللون.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
نشرت المذيعة المصرية دينا صالح صورا لها برفقة زوجها المطرب سامو زين، وقد بدوا بإطلالة رومنسية سويا، حيث ظهر سامو زين ببدلة سليم باللون البني، وهي ظهرت بفستان سواريه.

وارتدت دينا صالح زوجة المطرب سامو زين فستان كت باللون الأسود، مصنوع من الدانتيل من الاعلى وقد بدا شفاف بشكل بسيط، وكان التصميم يتمتع بفتحة من الساق، أبرزت عن رشاقتها.

وتركت دينا صالح زوجة سامو زين شعرها منسدلا بطرق بسيطة وغير مكلفة، وكانت مستوحاة من تسريحات الشعر في السبعينات.

ولم تتكلف دينا صالح زوجة سامو زين في وضع المكياج، حيث انها اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

وأكملت دينا صالح زوجة سامو زين إطلالتها بإرتداء شنطة باللون الذهبي، وجذاب باللون الأسود مع اللون الذهبي، مع ارتداء بعض الاكسسورات البسيطة، حيث اختارت عقد باللون الذهبي، واسورة وساعة يد وخاتم بسيط من نفس اللون.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Dina Saleh (@donzy_m) on

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