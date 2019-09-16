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حوادث

مدير أمن القليوبية يقود حملة بالخانكة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:28 م
مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية يقود حملة بالخانكة
إبراهيم الهوارى
قاد اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية حملة أمنية في شوارع مدينة الخانكة لضبط المخالفين وتخفيف الضغط المروري في شوارع المدينة والمواقف العشوائية وإزالة الإشغالات بالطرق وضبط المخالفين.

أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 1490 مخالفة مرورية وسحب 22 رخصة وحجز 5 سيارات، و18 مخالف نموذج 125، والتصالح في 132 مخالفة، وتحصيل مبلغ 13200 جنيه.

كما تم تحرير 12 مخالفة ونش وتحصيل مبلغ 1500، وتحرير 407 مخالفات انتظار خاطئ، كما تم تحرير 503 قضايا مرافق عامة وإزالة 40 طن قمامة.

وقال مدير أمن القليوبية ان الحملة تأتي في إطار تفعيل قانون المرور بضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية.

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