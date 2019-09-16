طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور

من أكثر الوصفات التى ترغب النساء فى تعلمها كالمحترفين هى طريقة عمل الفراخ فى الفرن حيث إنها مشهورة فى المجتمع المصري والعربى ووجبة جيدة تصلح فى المناسبات والعزومات؛ خاصة أن وصفة الفراخ فى الفرن من الأطباق التى تتميز بـ انخفاض التكلفة، والمذاق الشهى، وسهولة عملها فى المنزل، وترضى معظم الأذواق.





وحتى تتمكن المرأة من عمل الفراخ فى الفرن كالمحترفين بـ وصفات مختلفة ينبغى لها معرفة وصفات أشهر وأمهر الشيفات، وتعد الشيف نجلاء الشرشابى من أكثر الطهاة المميزين فى مجال الأكلات الشعبية والشرقية وتحديدا المصرية الأصيلة حيث تحرص دائما على تقديم الوصفات الشهية التى يحبها الجميع وفى نفس الوقت تساعد المرأة فى تطبيقها بأقل التكاليف وأجمل طعم ، ومن بينها طريقة عمل الفراخ فى الفرن.





طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير الفراخ فى الفرن :

دجاجة كاملة

كبد وقوانص

بصل ثوم

صلصة طماطم

عصير ليمون

شرائح فلفل أخضر رومى

بطاطس

زيت

ملح

فلفل أسود

أرز

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

طريقة عمل الفراخ فى الفرن :

* ادهنى الفراخ من الداخل والخارج بعصير الليمون والملح والفلفل الأسود جيدا .

*فى اناء به زيت ساخن حمرى القوانص المقطعة ثم الكبد المقطعة مع البصل المفروم وقطع الفلفل الأخضر الرومى والثوم المفروم.

* اخلطى الملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة ثم أضيفى الأرز ثم الماء وإتركى الخليط حتى اكتمال نضج ولكن لاتجعليه طري بشكل زائد .

* بعد ان يهدأ الارز قليلا قومى بوضعه داخل الفراخ ثم وإدهنيها بخليط الزيت وصلصة الطماطم حتى تحصلى على اللون الاحمر الشهى للـ فراخ .

* ادهنى صينية بالزيت او السمن حسب الرغبة ثم ضعي فيها شرائح البطاطس ثم الفراخ وتدخل فرن سبق تسخينه وتقدم ساخنة على السفرة.





طريقة عمل الفراخ المشوية بالفرن للشيف نجلاء الشرشابى :

مقادير الفراخ المشوية بالفرن :

دجاجة صحيحة

زيت

بصلة مبشورة نصف

ملعقة كبيرة روزماري جاف

ملعقة كبيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة شطة

نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم

زبادي

2 ملعقة كبيرة

خل

ملح فلفل أسود

عصير ليمون

بقدونس مفروم





طريقةعمل الفراخ المشوية بالفرن :

* فى الكبة اخلطى البصل والملح والفلفل ثم صفى الماء وضعى ماء البصل مع الزبادي وعصير الليمون واخلطيهم ثم الخل وشطة وكمون وملح وفلفل وروزماري وزعتر واستمرى فى مزج الخليط

* تبلى الدجاجة بالخليط ويفضل تغطيتها ووضعها فى الثلاجة ليلة كاملة

* ادهنى صينية بالزيت وضعى بها الدجاجة والتتبيلة فوقها ثم ادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج .





طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن للشيف نجلاء

مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :

فراخ

بصلة مفرومة

بطاطس مقلية

كوب فريك

سمن

فلفل ألوان

بقدونس مفروم

بهارات

ملح فلفل أسود

طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :

* ادهنى الفراخ بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج

* فى اناء اخر حمرى البصل مع الفريك فى السمنةثم أضيفى شرائح الفلفل الألوان والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الاسود.

* ضعى خليط الفريك داخل الدجاجة واتركى القليل منه لوضعه اسفل الدجاجة فى الطاجن وأدخليه الفرن حتى النضج ويمكن اضافة القليل من الماء قبل النضج.

* قدمى الدجاجة مع البطاطس المقلية





طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :

دجاجة صحيحة

زيت

سماق كاري

زعتر جاف

بصلة مبشورة

شطة "حسب الرغبة "

خل

ليمون

زبادى

صلصة طماطم

ملح فلفل





طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :

* ضعى الزبادي مع عصير الليمون والخل والشطة والصلصة ثم البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت

* اقسمى الفراخ على شكل فراشة وضعي عليها التتبيلة واحشيها بين الجلد واللحم واشعلى الفرن .