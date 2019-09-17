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برلمان

برلمانى: الإسكندرية تحصل على نصيب الأسد فى التنمية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
النائب احمد ابو خليل
النائب احمد ابو خليل عضو مجلس النواب بالأسكندرية
أسامة علي
توجه النائب احمد ابو خليل عضو مجلس النواب بالأسكندرية بالشكر للقيادة السياسية فى الدولة وجميع القائمين على انشاء وتنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة، معقبا:" محافظة الأسكندرية خدت نصيب الأسد فى التنمية بالرغم من الظروف اللى بتمر بيها الدولة".

وتابع احمد ابو خليل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"شهد دائرة القصير بالاسكندرية منذ يومين افتتاح محطة محولات القصير الكهربائية الجديدة، بحضور وزير الكهرباء ومحافظ البحر الاحمر، وهذه المحطة يمكن من خلالها توفير مصدر الطاقة لمشروعات المثلث الذهبى الواقعة بمدينة القصير، إضافة إلى انها ستكون حلقة الوصل لتوصيل الشبكة الموحدة لمرسى علم من خلال خط يتم تنفيذه بطول 300 كم من القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس.

وتابع: جارى رفع كفائة خط مياة الشرب بين سفاجا والقصير وشبكات الصرف الصحى بالدائرة، معقبا:" جميع المشاريع التى تم أنشائها والمشاريع الجارى العمل بها استفاد منها ابناء المحافظة بصورة كبيرة.

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