أحمد عجيبة: بناء الدولة القوية يضمن التطور في كافة المجالات

أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أحمد عجيبة أن بناء الوطن واستقراره ورقيه يعد من الأولويات التي تضمن للأفراد والمجتمعات العيش في أمن وأمان، مشيرا إلى أن بناء الدولة والحفاظ عليها له دور كبير في التطور الاقتصادي والعلمي والسياسي ويؤصل لإتقان العمل والشعور بالمسؤولية.



وقال عجيبة - في الجلسة الختامية للمؤتمر الـ 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية " - إن النظام الإسلامي شامل لا يختلف مع مفاهيم العصر الحالي، وإنما يدعم الفكر الذي هو أساس الاستقرار، لافتا إلى أنه تم مناقشة ومراجعة جميع أبحاث المؤتمر التي جمعت بين الرؤية الفقهية وما يحتاج إليه العصر الراهن.



وبين أن المؤتمر جمع بين الدراسة الفقهية، والرؤية الشرعية، لافتا إلى عدم السماح لمن يهون من شأن الدولة الوطنية والحفاظ عليها بحجة أنها حفنة من تراب.