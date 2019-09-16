أشرف عبد الباقى يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان أشرف عبدالباقى الفنان محمد إمام بعيد ميلاده.



ونشر أشرف عبدالباقى صورة له مع الفنان محمد إمام عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق أشرف عبدالباقى على الصورة قائلا: " كل سنة وأنت طيب يا محمد يا إمام".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



كل سنة طيب - عيد ميلاد سعيد - منورين.