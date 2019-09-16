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فن

أفضل طقس أن تقع في الحب.. رحمة حسن توجه رسالة رومانسية غامضة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:15 م
رحمة حسن
رحمة حسن
مصطفى كرم
شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رحمة حسن في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية تيشرت مشجر مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف وأسدلت شعرها علي كتفيها.

وعلقت رحمة حسن علي الصورة قائلة: " أفضل طقس أن تقع في الحب حتى مع نفسك كالعادة الحمد لله".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "جمالك مالهوش حدود" و "أنيقة" خدي قلبي أهو " و" دخيل عيونك يا ملكة".

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