بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق انتر ميلان الإيطالي نظيره سلافيا براغ التشيكي اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأولى من لكرة القدم دوري أبطال اوروبا موسم 2019/2020 لحساب دور المجموعات.



موعد مباراة انتر ميلان وسلافيا براغ

وتقام مباراة انتر ميلان و سلافيا براغ في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وسلافيا براغ

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة انتر ميلان وسلافيا براغ، بي ان سبورت HD 1 مع المعلق على محمد على.

